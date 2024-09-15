РФ вивела у Чорне море 16 кораблів: скільки "Калібрів" напоготові

В Чорному морі на ранок 15 вересня розташовані 16 ворожих кораблів. З них 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Про це інформують у ВМС.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Тоді як в Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах прохід до Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.

Нагадаємо, наші бійці ефектно збили ворожий БпЛА Shahed-136. Завдання виконали бійці Військово-морських сил ЗСУ.

Читайте також: