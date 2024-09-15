РФ вивела у Чорне море 16 кораблів: скільки "Калібрів" напоготові

У Чорному морі рекордно збільшилася кількість ворожих кораблів.
В Чорному морі на ранок 15 вересня розташовані 16 ворожих кораблів. З них 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.
Про це інформують у ВМС.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Тоді як в Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах прохід до Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.
Нагадаємо, наші бійці ефектно збили ворожий БпЛА Shahed-136. Завдання виконали бійці Військово-морських сил ЗСУ.
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