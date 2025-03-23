РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп

Росія використовує "Калібри" під час масованих ударів по Україні.

Три ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", перебувають в Чорному морі. Загальний залп становить до 12 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 1 судно

до Азовського моря – 7 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор

"Росія й надалі порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 рроку (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.

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