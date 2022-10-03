РФ вивела в Чорне море 2 підводні човни та збільшила до 32 кількість ракет типу "Калібр"- ОК "Південь"

В Чорному морі РФ зосередила 5 ракетоносіїв.
Росія зосередила в Чорному морі 3 надводних і 2 підводних ракетоносії з "Калібрами".
Про це повідомляють в ОК "Південь".
"В Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з бойових кораблів, які як і раніше маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - йдеться в повідомленні.
Додається, що посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.
Нагадаємо, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300.
Читайте також:
- Україна повернула 808 осіб з російського полону - Маляр
- ЗСУ повністю зачистили Лиман - Зеленський
- ЗСУ знищили штаб окупантів у Бериславі на Херсонщині - Хлань