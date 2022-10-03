РФ вивела в Чорне море 2 підводні човни та збільшила до 32 кількість ракет типу "Калібр"- ОК "Південь"

Росія зосередила в Чорному морі 3 надводних і 2 підводних ракетоносії з "Калібрами".

Про це повідомляють в ОК "Південь".

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"В Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з бойових кораблів, які як і раніше маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Додається, що посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300.

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