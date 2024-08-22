РФ виводить військових з окупованого Бердянського району: деталі від влади

Російське військове керівництво почало виводити своїх солдатів з деяких населених пунктів тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

Влада пов'язує це рішення із необхідністю перекидати окупаційні війська на територію Курської області, де триває наступ ЗСУ. За словами Дудукалова, ще на початку Курської операції - із четвертого-п'ятого дня - росіяни почали виводити військовий контингент з тимчасово захоплених територій.

"В деяких населених пунктах, у деяких селах місцеві мешканці повідомляли, що знявся весь абсолютно контингент, який займав село. Тобто особовий склад там обчислювався, припустімо, у сотнях, й не стало абсолютно нікого. Людей це дуже приємно здивувало. Тенденція така тривала", - розповів чиновник.

З його слів, перш за все йдеться про тил, де були зосереджені війська ворога для відправлення на фронт у Запорізькій та Донецькій областях. Втім, тепер ці окупанти попрямують до Курської області.

"Однозначно й очевидно, що тенденція така, що війська з різним інтервалом, з різною швидкістю, але залишають практично по черзі всю територію окупованої Запорізької області. Бердянський район тому чітке підтвердження", - каже Віктор Дудукалов.

Як повідомлялося, у звіті аналітиків ISW йдеться, що ЗСУ просуваються далі в Курській області. Зокрема, геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки, що за 33 км від міжнародного кордону.

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