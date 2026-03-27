РФ влаштувала блекаут жителям у двох областях України: подробиці

Через війну та ворожі обстріли енергооб’єктів частина людей у Херсонській та Харківській областях залишається без електрики 27 березня. Водночас в Україні цього дня не діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Через бойові дії та обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів на Херсонщині та Харківщині наразі тимчасово залишається без електроенергії.

Фахівці енергетичної галузі працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи ведуться безперервно, упродовж доби.

«Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго», — зазначили у міністерстві.

Споживачів закликають, за можливості, економно використовувати електроенергію в періоди пікового навантаження — у ранкові та вечірні години. Це сприятиме зменшенню навантаження на енергосистему.