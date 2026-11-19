Атаки по Україні не припиняються / © Associated Press

Реклама

Уночі Росія завдала масованого удару по півдню Одещини. Там пошкоджено обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.



«Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури. Атака не вплинула на енергопостачання. Постраждалих немає. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків», — зазначив він.

Реклама

Атака по Україні — що відомо

Від вечора 18 листопада до ранку наступного дня російські війська запустили по Україні протикорабельні ракети «Онікс» і 98 дронів, зокрема 61 реактивний «Шахед». ППО знешкодила 69 безпілотників, з них — 48 реактивних «Шахедів». Проте у 18 місцях є влучання.

Реклама

У Чугуєві на Харківщині ворожі безпілотники влучили в житлову дев’ятиповерхівку. Внаслідок атаки 75-річна жінка та 60-річний чоловік зазнали поранень. Ще 5 людей врятовано з верхніх поверхів.

Новини партнерів

Новини партнерів