РФ влаштувала криваву ніч: загиблі в Києві, удар по рятувальниках і прикордонню

Масована атака РФ на Україну 1 вересня

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Сьогодні вночі російські війська знову тероризували Україну ракетами та дронами. Від атак постраждали Київ та область, Одещина та Запоріжжя. Внаслідок атак ворога є загиблі та сильні руйнування. Розповідаємо більше про наслідки важкої ночі.

Влучання у Києві: що відомо

У ніч на 1 вересня, коли українські школярі мали виспатися перед першим навчальним днем, поспати не вдалося нікому. Половину ночі у Києві лунали вибухи. Унаслідок російських ударів цієї ночі у Києві загинуло щонайменше 8 людей, ще 5 постраждали, серед яких двоє дітей.

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У Голосіївському районі на кількох локаціях упали уламки дронів та ракет. На одній із локацій сталося загоряння трави, ще на одній — пожежа на нежитловому об’єкті. Тут загинула 1 людина.

У Дарницькому районі російська ракета влучила в нежитловий об’єкт, виникла пожежа. Загинули 7 людей, 1 людина постраждала.

У Солом’янському районі впав російський дрон на території нежитлового об’єкта. Дрон не здетонував. Ще один дрон упав на приватний житловий будинок. Постраждали 4 людини, серед них 2 дітей.

Також росіяни вгатили балістичними ракетами по залізничному вокзалу Києва. Під атакою опинилися численні залізничні об’єкти, зокрема депо. Керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що росіяни завдали прицільних ударів.

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Жертвами тут стали щонайменше семеро людей.

«Балістичний удар забрав життя семи людей, з яких шестеро — наші співробітники. Один колега в лікарні із пораненнями. Десятки встигли врятуватись по укриттях», — сказав Перцовський.

На місцях працюють усі екстрені служби.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Атака на Київщину: куди «прилетіло»

Унаслідок масованого нічного обстрілу РФ на Київщині загинули четверо людей, а ще 13 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Ворожа атака спричинила значні руйнування в кількох районах області:

Бориспіль: удар завдав шкоди п’ятиповерхівці, місцевому магазину, станції технічного обслуговування, приватному сектору та території одного з підприємств. Крім того, виникли пожежі — спалахнули вантажний та декілька легкових автомобілів.

Григорівка: через падіння уламків зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури, а також двох багатоквартирних будинків.

Гусачівка (Обухівський район): уламки ворожих снарядів понівечили 11 приватних осель, гараж, легкову автівку, складські приміщення та будівлі АЗС.

Атака на Запоріжжя: наслідки

Окупанти вкотре цілеспрямовано атакували українських надзвичайників на Запоріжжі, які вирушили на допомогу цивільним після чергового «прильоту». Поранень зазнали четверо вогнеборців.

За інформацією рятувальних служб, ворожий дрон поцілив безпосередньо в службовий автомобіль ДСНС у селищі Кушугум. Усіх чотирьох травмованих фахівців з ушкодженнями різного ступеня тяжкості терміново госпіталізували.

Атака на КПП на Одещині

Російські війська завдали удару по міжнародному пункті пропуску «Орлівка», що на кордоні з Румунією. Через отримані ушкодження об’єкт тимчасово призупинив свою роботу, про що повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Цей обстріл став частиною чергової комбінованої масованої атаки на Одещину, яка завдала шкоди цивільній інфраструктурі регіону.

Руйнувань зазнали два житлові будинки. Займання зафіксували на території швейного цеху.

За даними обласної військової адміністрації, наразі відомо щонайменше про одну поранену людину.

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, увечері 31 серпня Одеса та Одеська область опинилися під масованою комбінованою атакою з боку Росії. Військові попередили про застосування росіянами ударних дронів та ракет з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси й Чорноморська, а місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру, а в окремих районах міста виникли проблеми з електропостачанням. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, під ударом опинилися саме енергетична та цивільна інфраструктура. Крім того, у мікрорайоні Слобідка через обстріл зайнялися вантажні автомобілі.

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