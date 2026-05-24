РФ влаштувала масовану атаку на Київщину: є постраждалі, пошкоджені будинки та підприємства

Ворог атакував Київщину

У ніч проти 24 травня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Внаслідок обстрілу постраждали люди, а руйнування зафіксували у всіх районах області.

Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

За його словами, у Фастівському районі до лікарні госпіталізували двох жінок. Ще один чоловік постраждав у Бучанському районі — медики надали йому допомогу на місці.

Наслідки російської атаки зафіксували в усіх районах Київщини. У Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. У Бучанському районі постраждали підприємство, складські приміщення, багатоквартирний будинок і три приватні оселі.

Також пошкодження є в Обухівському та Броварському районах, де постраждали приватні будинки. У Білоцерківському районі удар припав по території гаражного кооперативу, у Вишгородському — пошкоджені приватний будинок і багатоповерхівка. У Бориспільському районі зазнали пошкоджень господарські приміщення.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворожа атака триває.

