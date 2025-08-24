- Дата публікації
РФ влаштувала нічний терор українцям: де лунали вибухи
Оккупанти влаштували повітряну атаку по українських містах. У низці областей працювала ППО.
У ніч проти 24 серпня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та ракетою «Іскандер».
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ із району Тагангорога — рф, а також 72 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих «Shahed»
Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
Раніше повідомлялося, що в Сумах та Сумському районі пролунали серії вибухів. Ворожі дрони атакували регіон, сили ППО відпрацьовували по цілях у небі.