РФ влаштувала нічний терор українцям: де лунали вибухи

РФ атакувала Україну / © Getty Images

У ніч проти 24 серпня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та ракетою «Іскандер».

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ із району Тагангорога — рф, а також 72 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих «Shahed»

Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Раніше повідомлялося, що в Сумах та Сумському районі пролунали серії вибухів. Ворожі дрони атакували регіон, сили ППО відпрацьовували по цілях у небі.