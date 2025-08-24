ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1569
Час на прочитання
1 хв

РФ влаштувала нічний терор українцям: де лунали вибухи

Оккупанти влаштували повітряну атаку по українських містах. У низці областей працювала ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ атакувала Україну

РФ атакувала Україну / © Getty Images

У ніч проти 24 серпня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та ракетою «Іскандер».

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ із району Тагангорога — рф, а також 72 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих «Shahed»

Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Раніше повідомлялося, що в Сумах та Сумському районі пролунали серії вибухів. Ворожі дрони атакували регіон, сили ППО відпрацьовували по цілях у небі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie