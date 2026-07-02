РФ влаштувала одну з наймасштабніших атак на Київ: військовий оглядач назвав тривожні особливості удару

Ракета / © ТСН.ua

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Російські війська під час чергової масованої атаки по Києву застосували одну з найскладніших тактик повітряного удару за весь час повномасштабної війни. Особливістю цієї атаки стало масове використання реактивних дронів-камікадзе, яких, за попередніми оцінками, могло бути понад сотню.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, другою небезпечною особливістю удару стало комбінування пусків ракет зенітно-ракетного комплексу С-400 разом із балістичними ракетами Іскандер. Причому цього разу таких запусків було більше, ніж під час попередніх атак.

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Ще однією характерною рисою стала синхронна атака гіперзвуковими ракетами “Циркон” одночасно з пусками балістичних “Іскандерів” у середині основної хвилі обстрілу.

За попередніми підрахунками експерта, окупанти могли випустити близько 60 ракет різних типів. Хоча це не рекордний показник, ймовірно, йдеться про один із найбільших ракетних ударів по одному місту за весь час війни.

Після основної хвилі атак російська армія продовжувала обстріл столиці поодинокими ракетами, реактивними безпілотниками та баражувальними боєприпасами типу “Бандероль”.

Мирошников наголосив, що це вже п’ята поспіль комбінована ракетно-дронова атака, спрямована виключно на Київ та прилеглі райони. На його думку, метою Росії залишається терор цивільного населення, руйнування житлової забудови, критичної інфраструктури та оборонного сектору України.

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Експерт також зауважив, що ефективно протидіяти великій кількості одночасних запусків балістичних ракет надзвичайно складно, а стратегічною відповіддю України у майбутньому може стати розвиток власного ракетного виробництва.

Станом на 05:10 2 липня 2026 року підтверджено 20 постраждалих внаслідок атаки.

Загроза триває, залишайтеся в укриттях.

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