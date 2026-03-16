РФ влаштувала "пекло" на Дніпропетровщині: двоє загиблих, багато поранених, знищені будинки

Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 16 березня, росіяни атакували Зайцівську громаду на Дніпропетровщині — загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Через обстріл пошкоджено школу та зруйновано щонайменше 10 приватних будинків. Серед поранених троє дітей — дві дівчини 8 і 17 років та 17-річний хлопець. Трьох постраждалих госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші лікуватимуться амбулаторно. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих», — зазначив він.

Реклама

Нагадаємо, Росія атакувала Київ та область дронами і кількома ракетами, які ймовірно були збиті на підльоті до столиці. У Запоріжжі також неспокійно — там загинула людина через обстріл.

Станом на 11:00 сили ППО збили або подавили 194 ворожі БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.