Укрaїнa
459
1 хв

РФ влаштувала "пекло" на Дніпропетровщині: двоє загиблих, багато поранених, знищені будинки

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

© Associated Press

Сьогодні, 16 березня, росіяни атакували Зайцівську громаду на Дніпропетровщині — загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Через обстріл пошкоджено школу та зруйновано щонайменше 10 приватних будинків. Серед поранених троє дітей — дві дівчини 8 і 17 років та 17-річний хлопець. Трьох постраждалих госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші лікуватимуться амбулаторно. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих», — зазначив він.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ та область дронами і кількома ракетами, які ймовірно були збиті на підльоті до столиці. У Запоріжжі також неспокійно — там загинула людина через обстріл.

Станом на 11:00 сили ППО збили або подавили 194 ворожі БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

