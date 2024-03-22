РФ влучила об’єкт інфраструктури на Вінниччині: Ладижин залишився без світла, води і тепла

Під час тривоги, яка тривала понад 6 годин, сталися вибухи.

У Вінницькій області під час повітряної тривоги вночі сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури. У місті Ладижин відключено електроенергію, тепло та водопостачання.

Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов та в.о міського голови Ладижина Олександр Коломієць.

"Ворог застосував гібридну тактику БпЛА і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури", - повідомив голова ОВА.

До слова, тривога в області розпочалась о 00:23 та тривала до 6:55. Мешканці регіону повідомляли про вибухи.

Своєю чергою, Олександр Коломієць повідомив, що в громаді відключили світло, тепло та водопостачання. За його словами, в громаді цілодобово працюватимуть пункти незламності.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що масований нічний удар РФ - це наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації.

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