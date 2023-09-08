РФ влучила ракетою у будівлю поліції в Кривому Розі: фото і відео наслідків

Поранення отримали дев'ять працівників поліції.
Зранку 8 вересня Російська Федерація вдарила ракетами по Кривому Розі. Пошкоджено будівлю поліції та службовий транспорт. Загинув поліцейський, а дев'ять правоохоронців дістали поранення. Загалом потерпіло близько пів сотні людей.
У пресслужбі МВС показали наслідки ракетної атаки на місто.
"Кривий Ріг. Черговий акт терору ворога, скоєний сьогодні вранці, забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони. Дев'ять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Очільник МВС Ігор Клименко показав, як з-під завалів зруйнованої будівлі врятували одного правоохоронця.
"Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів. Дякую всім за врятовані життя", - наголосив міністр внутрішніх справ.
У міністерстві також показали наслідки ворожого удару на відео.
Атака на Кривий Ріг
Близько 09:00 у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. ПС ЗСУ попередили про ракетну загрозу в "червоних" регіонах.
В ОВА підтвердили атаку на місто. Повідомлялося, що росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі. На місці "прильоту" виникло займання гаражів.
Внаслідок ворожого удару загинула одна людина. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, загиблий - це працівник поліції. В ОВА поінформували, що кількість постраждалих зросла до майже 50 осіб.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетні удари по Кривому Рогу та Сумах! Новини 10:00 8 вересня