РФ влучила ракетою у будівлю поліції в Кривому Розі: фото і відео наслідків

Зранку 8 вересня Російська Федерація вдарила ракетами по Кривому Розі. Пошкоджено будівлю поліції та службовий транспорт. Загинув поліцейський, а дев'ять правоохоронців дістали поранення. Загалом потерпіло близько пів сотні людей.

У пресслужбі МВС показали наслідки ракетної атаки на місто.

"Кривий Ріг. Черговий акт терору ворога, скоєний сьогодні вранці, забрав життя вільнонайманого працівника поліції охорони. Дев'ять працівників поліції дістали поранення, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Росіяни зранку 8 вересня вдарили ракетами по Кривому Розі. / Фото: МВС

У Кривому Розі через атаку РФ постраждало близько 50 осіб. / Фото: МВС

У Кривому Розі зруйновано будівлю поліції, пошкоджено службові авто. / Фото: МВС

Росіяни вдарили ракетами про Кривому Розі. / Фото: МВС

Наслідки ракетного удару росіян по Кривому Розі. / Фото: МВС

Очільник МВС Ігор Клименко показав, як з-під завалів зруйнованої будівлі врятували одного правоохоронця.

"Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів. Дякую всім за врятовані життя", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів / Фото: Ігор Клименко

У міністерстві також показали наслідки ворожого удару на відео.

Черговий акт терору: РФ вдарила по Кривому Розі

Атака на Кривий Ріг

Близько 09:00 у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. ПС ЗСУ попередили про ракетну загрозу в "червоних" регіонах.

В ОВА підтвердили атаку на місто. Повідомлялося, що росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі. На місці "прильоту" виникло займання гаражів.

Внаслідок ворожого удару загинула одна людина. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, загиблий - це працівник поліції. В ОВА поінформували, що кількість постраждалих зросла до майже 50 осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетні удари по Кривому Рогу та Сумах! Новини 10:00 8 вересня

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