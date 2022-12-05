РФ влучила в енергоооб’єкти у трьох областях: де відключатимуть світло

Прем'єр запевнив, що рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Незважаючи на масований ракетний обстріл РФ, який відбувся сьогодні, 5 грудня, енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що Росії знову не вдалося реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод.

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За його словами, влучання в енергоооб’єкти зафіксували у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій.

Шмигаль запевнив, що рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Черговий масований ракетний удар росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на ЗСУ та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - зазначив прем'єр.

Ракетний удар РФ 5 грудня

Нагадаємо, що 5 грудня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. По Києву росіяни запустили 10 ракет, з яких 9 вдалось збити.

Українська ППО збила ворожі ракети на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині. Військові повітряного командування "Схід" збили 15 ракет.

Відомо про жертви. Так, у Запорізькій області окупант розбомбили декілька приватних будинків - 2 людини загинуло, 2 поранено.

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