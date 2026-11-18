Атака на Чугуїв: у місті влучання в житловий будинок, є поранені / © tsn.ua

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Ввечері 18 листопада російські війська завдали удару по місту Чугуїв на Харківщині, влучивши по багатоквартирному житловому будинку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його інформацією, ворожі влучання БпЛА в Чугуєві зафіксовано в багатоквартирний 9-поверховий житловий будинок.

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Перше влучання — в технічний поверх будинку, внаслідок чого виникла пожежа на горищі.

Друге влучання — в сходову клітину одного з підʼїздів між 6 та 7 поверхами.

Внаслідок атаки 75-річна жінка та 60-річний чоловік зазнали поранень. Медики надають всю необхідну допомогу. Ще 5 людей врятовано з верхніх поверхів.

Крім того, пошкоджено 2 автомобілі. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що 16 листопада РФ завдала удару по центральній частині Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

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