- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2660
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрон влучив у лікарню в обласному центрі — виникла пожежа, є постраждалі
Унаслідок ворожого «прильоту» по Слобідському району спалахнула пожежа. За останніми даними, є постраждалі.
Сьогодні, 10 жовтня, окупанти вгатили ударними дронами по Харкову. В Холодногірському районі зафіксовано влучання у медзаклад.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«Унаслідок ворожого „прильоту“ по Слобідському району спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, удар прийшовся в будівлю медзакладу. 42-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована.
Також постраждала 53-річна жінка. Медики надали допомогу на місці. Також у Слобідському районі постраждали 32-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 63-річна жінка, яку медики госпіталізували», — зазначив він.
Ворожий удар в медзаклад прийшовся між 4 та 5 поверхами будівлі. Локалізовано пожежу на 1-му та 3-му поверхах.
Зараз усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Атака по Україні 10 жовтня — останні новини
За даними Повітряних сил України, російська армія вночі атакувала Україну 160 дронами типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 117 з них. Проте БпЛА влучили в 14 місцях, уламки впали ще в 10.
У Запоріжжі внаслідок російського авіаудару загинули 15 людей, серед них — троє дітей. Ще 16 людей дістали поранення, зокрема троє дітей, а доля 12 осіб залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованого будинку.