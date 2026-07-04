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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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580
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Окупанти влучили в будівлю ОВА — влада повідомила перші деталі

Сьогодні окупанти знову вгатили по Запоріжжю — під удар потрапила будівля ОВА.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки удару РФ

Наслідки удару РФ / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя. Під час удару сьогодні було пошкоджено фасад Запорізької ОДА.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Попередньо, одна людина отримала поранення. Жінці надається вся необхідна допомога. Також удар прийшовся по багатоповерхівці. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки», — уточнив він.

Атаки по Україні — останні новини

Російські окупаційні війська в ніч проти суботи, 4 липня, завдали ракетного удару по складських будівлях, де зберігалися продукти харчування, зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

На місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Двоє чоловіків віком 29 та 41 рік дістали поранення. Їх доправили до медичного закладу. Один із поранених перебуває у стані середньої тяжкості, а інший — у задовільному стані.

Росіяни також здійснили масовану атаку на Суми керованими авіабомбами та БпЛА. Внаслідок удару КАБ по одній із центральних вулиць міста загинули щонайменше чотири людини, серед них є 5-річна дитина.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Сумах зросла до 27, повідомив очільник ОВА Григоров.

«Медики намагалися врятувати 5-річну дівчинку на місці російського удару. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — дитина загинула. Поруч із нею загинула її мама — 34-річна жінка. Старша донька жінки також у лікарні. Її травми — середньої тяжкості», — повідомив очільник ОВА.

Внаслідок удару також помер 61-річний чоловік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
580
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