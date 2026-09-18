Атака на Суми / © Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

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Пізно ввечері 18 вересня Росія завдала удару КАБами по багатоповерхівці у Сумах. Під завалами будинку можуть перебувати люди.

Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його даними, під завалами можуть перебувати люди.

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«Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок», — написав він.

На місці працюють відповідні служби.

Керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що через російську атаку є поранені. Росіяни атакували місто орієнтовно 6–7 КАБами.

“Одним із влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки», — зазначив посадовець.

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Кількість постраждалих та наслідки обстрілу встановлюються.

© соцмережі

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 вересня, у Тернополі було чути вибух. Повітряні сили повідомляли про російський дрон.

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