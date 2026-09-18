- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 686
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ влупила у багатоповерхівку у великому обласному центрі, під завалами можуть бути люди — перші деталі (фото)
За інформацією Сумської МВА, через російську атаку є поранені. Росіяни атакували місто орієнтовно 6–7 КАБами.
Пізно ввечері 18 вересня Росія завдала удару КАБами по багатоповерхівці у Сумах. Під завалами будинку можуть перебувати люди.
Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його даними, під завалами можуть перебувати люди.
«Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок», — написав він.
На місці працюють відповідні служби.
Керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що через російську атаку є поранені. Росіяни атакували місто орієнтовно 6–7 КАБами.
“Одним із влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки», — зазначив посадовець.
Кількість постраждалих та наслідки обстрілу встановлюються.
Нагадаємо, у п’ятницю, 18 вересня, у Тернополі було чути вибух. Повітряні сили повідомляли про російський дрон.