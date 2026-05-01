Укрaїнa
518
РФ вночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи

Ворог застосовує ударні безпілотники.

Олена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 1 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Запоріжжя/околиці

  • Одеса

  • Кривий Ріг

  • Ізмаїл (Одещина)

  • Шостка (Сумщина)

Раніше ворог атакував Одесу: є пожежі у двох багатоповерхівках

