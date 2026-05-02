- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1659
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ вночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи
Ворог застосовує ударні безпілотники.
У ніч проти 2 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Околиці Харкова
Павлоградський р-н
Павлоград
Ізмаїл (Одещина)
Суми
Ізмаїлський р-н (Одещина)
Харків
Кривий Ріг
Нагадаємо, що ввечері РФ атакувала велике місто України: є пошкодження енергосистеми.
У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.
Коментарі
Сортувати: