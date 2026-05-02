РФ вночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи

Ворог застосовує ударні безпілотники.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Околиці Харкова

  • Павлоградський р-н

  • Павлоград

  •  Ізмаїл (Одещина)

  • Суми

  • Ізмаїлський р-н (Одещина)

  • Харків

  • Кривий Ріг

Нагадаємо, що ввечері РФ атакувала велике місто України: є пошкодження енергосистеми.

У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.

