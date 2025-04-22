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РФ вночі атакувала Україну — зрання продовжила удари
Окупанти випустили ударні дрони. У двох регіонах є пошкодження.
У ніч проти 22 квітня 2025 року Росія знову влаштувала повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 54 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
«16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина», — додали у відомстві.
Водночас від 8.00 почалась нова хвиля російської атаки — групи ударних БпЛА заходять із півдня.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня на Київщині пролунали вибухи: працювали сили ППО.