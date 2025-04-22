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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
368
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РФ вночі атакувала Україну — зрання продовжила удари

Окупанти випустили ударні дрони. У двох регіонах є пошкодження.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки удару

Наслідки удару / © Associated Press

У ніч проти 22 квітня 2025 року Росія знову влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 54 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Київщина», — додали у відомстві.

Водночас від 8.00 почалась нова хвиля російської атаки — групи ударних БпЛА заходять із півдня.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня на Київщині пролунали вибухи: працювали сили ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
368
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