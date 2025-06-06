РФ вночі бомбила Україну: де гриміли вибухи, яка ситуація у регіонах

Атака тривала до ранку / © Associated Press

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У ніч проти 6 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні за допомогою дронів, крилатих та балістичних ракет. Окупанти також запустили крилаті ракети з моря та зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про ворожий удар.

Київ

У Києві від обстрілу загинули чотири людини, а 20 отримали поранення, повідомив мер Віталій Кличко.

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У Соломʼянському районі міста дрон пошкодив багатоповерхівку, сталась пожежа на 11-му поверсі 16-поверхівки. Також пожежа виникла в металевому ангарі на площі приблизно 500 м². У цьому ж районі росіяни атакували заклад освіти.

Люди ховалися у метро під час атаки / © Associated Press

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС. Уламки також падали в Деснянському, Дніпровському і Дарницькому районах.

Атака пошкодила колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця» — «Лівобережна» червоної лінії метро. Наземна частина станцій «Дніпро» — «Лісова» тимчасово закриті на вхід і вихід, зріс інтервал між поїздами на цій гілці. Організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Наслідки атаки / © Associated Press

Обстріл також пошкодив колії на Київщині, низка поїздів Трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно, без зупинки по станції Видубичі).

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На лівому березі міста через атаку в окремих мікрорайонах були аварійні відключення світла.

Тернопіль

У ніч проти 6 червня російські окупанти завдали удару по Тернополі. Внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями.

Очільник ОВА В’ячеслав Негода заявив про наймасовішу атаку на область, було багато влучань. Зокрема, в обласному центрі є влучання у промислові та інфраструктурні обʼєкти.

Крім того, у місті фіксують задимлення — влада просить не виходити на вулицю.

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Луцьк

У Луцьку зафіксовано влучання в багатоквартирний житловий будинок, він частково зруйнований. У багатьох будівлях ударна хвиля повибивала вікна.

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих людей. Жителів будинку евакуювали, постраждалим надають медичну допомогу. Загиблих немає.

Міський голова інформує, що сьогодні під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БпЛА та 6 ракет.

Масована атака на Україну тривала до 5 години ранку / © Associated Press

Хмельниччина

Під атакою також перебувала Хмельниччина — там пошкоджено приватний житловий будинок, дві господарські споруди, паркан і два авто. Наразі уточнюють інформацію щодо всіх наслідків руйнувань. Минулося без жертв та постраждалих.

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Полтавщина

Троє людей постраждали через масовану атаку РФ на Полтавщині. Пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав’ярню. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

Рятувальники показали наслідки атаки