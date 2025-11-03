ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3525
1 хв

РФ вночі бомбила Україну "Іскандерами" та "Кинджалами" - і це ще не все

Окупанти почали атакували українські міста ще вчора, терор триває і 3 листопада.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

У ніч проти 3 листопада росіяни влаштували повітряну атаку по Україні, яка ще триває.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 „Кинджал“, чотирма балістичними ракетами „Іскандер-М“, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 138 ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки», — додали у відомстві.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Постраждали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені серед військовослужбовців ЗСУ.

