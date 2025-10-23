Україна пережила атаку / © Getty Images

Реклама

У ніч проти 23 жовтня Росія знову влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 130 ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих БпЛА на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у ПС.

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога - загроза балістики.