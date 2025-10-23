ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
339
1 хв

РФ вночі вгатила по Україні безпілотниками — і це ще не все

Росіяни атакували вночі українців ударними дронами. Зрання террор триває.

Анастасія Павленко
Україна пережила атаку

Україна пережила атаку / © Getty Images

У ніч проти 23 жовтня Росія знову влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про наслідки повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 130 ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ і безпілотниками інших типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих БпЛА на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», — додали у ПС.

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога - загроза балістики.

339
