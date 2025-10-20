РФ вперше атакувала КАБом Полтавщину: що відомо про резонансний випадок

Російський КАБ на Полтавщині. Фото Фото t.me/supernova_plus

Реклама

Російські війська вперше застосували керовану авіаційну бомбу (КАБ) по Полтавській області.

Про це 20 жовтня повідомляли Повітряні сили. Детальніше про атаку пишуть портал «Мілітарний» і OSINT-канал «Supernova+».

«ФАБ 500 УМПК з твердопаливним реактивним прискорювачем. Росіяни почали використовувати при ударах по енергооб’єктах в Україні. Авіабомба здатна подолати відстань понад 200 км від точки пуску», — сказано в повідомленні «Supernova+».

Реклама

За інформацією джерел «Мілітарного», російська авіабомба впала за 20–30 кілометрів від Полтави. У виданні припускають, що удар було завдано бомбою типу УМПБ-5Р (реактивного типу) або «Гром-Э1/Э2». Вона подолала відстань орієнтовно понад 120 кілометрів.

Офіційно про наслідки цієї атаки місцева влада не повідомляла.

Фото t.me/supernova_plus

Зазначається, що перші випадки застосування КАБ із реактивним двигуном були зафіксовані наприкінці весни — на початку літа 2025 року. Проте поки що використання таких авіабомб наразі залишається поодиноким.

Експерти «Мілітарного» припускають, що застосування таких типів авіабомб може свідчити про бойові випробування та подальший розвиток цього напрямку з боку Росії.

Реклама

Нагадаємо, що ввечері 18 жовтня російська авіація вперше запустила КАБ нової модифікації по місту Лозова на Харківщині — бомба пролетіла 130 кілометрів.

Також ми писали, що 16 жовтня РФ уперше від початку війни вдарила по Миколаєву КАБами. За словами Сергія Братчука, є припущення, що росіяни по Миколаєву використали модифікований боєприпас «Грім-Є1».