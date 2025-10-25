РФ вперше почала бити по Одещині КАБами: Ігнат прокоментував загрозу

Юрій Ігнат

Російські окупанти вдосконалили свої керовані авіабомби реактивними двигунами і тепер КАБи можуть пролітати відстань до 150 кілометрів. Зокрема, вчора, 24 жовтня, КАБ вперше вдарив по Одещині.

Чи є заграза для регіону, що росіяни почнуть постійно атакувати Одещину керованими авіабомбами, розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «Суспільне».

Ігнат підтвердив, що КАБи з реактивним двигуном почали долітати до Одеської, Дніпропетровської, Миколаївської та Полтавської областей.

«Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. І вчора Повітряне командування „Південь“ підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю. Який саме це тип — встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків», — розповів представник Повітряних сил.

Водночас, він запевнив, що РФ застосовує їх поодинокими випадками, щоб перевірити, як ці КАБи працюють, а також ефективність і реакцію Сил оборони.

Також Ігнат закликав «не підіймати градус напруги», адже РФ застосовує багато авіаційних засобів ураження й продовжує робити їх більш досконалими і більш далекобійними. Своєю чергою Україна разом із західними партнерами також активно розвиває свої оборонні технології.

Нагадаємо, що недавно РФ вперше атакувала КАБом Полтавщину. Крім того, 16 жовтня РФ уперше від початку війни вдарила по Миколаєву КАБами.

А 18 жовтня російська авіація вперше запустила КАБ нової модифікації по місту Лозова на Харківщині — бомба пролетіла 130 кілометрів.

Також ми писали, чому новий російський КАБ створює глобальний виклик для України.