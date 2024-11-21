РФ вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" – ЗМІ

Потенційно вона може нести ядерний заряд.

Зранку 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж" по Україні. Це сталося під час атаки на Дніпро.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Як повідомили у ПСУ, зранку 21 листопада 2024 року в період від 05.00 до 07.00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

За даними джерел УП, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Нагадаємо, Росія випустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру. На щастя, про постраждалих інформація поки не надходила.

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