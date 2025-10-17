РФ уперше від початку війни вдарила по Миколаєву КАБами: деталі від Кіма

Віталій Кім

Реклама

Російські війська 16 жовтня вперше від початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби (КАБи).

Деталі атаки розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вчора ворог атакував Миколаївщину. Були дві керовані авіабомби. Це вперше, в принципі, до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше від початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами», — сказав очільник Миколаївської ОВА.

Реклама

Раніше в моніторингових каналах з’явилася інформація, що російська армія вперше могла вдарити по Миколаєву модернізованим далекобійним КАБом з дальністю понад 150 км.