ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
631
Час на прочитання
1 хв

РФ уперше від початку війни вдарила по Миколаєву КАБами: деталі від Кіма

Раніше російські КАБи не долітали до Миколаєва.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Віталій Кім

Віталій Кім

Російські війська 16 жовтня вперше від початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби (КАБи).

Деталі атаки розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вчора ворог атакував Миколаївщину. Були дві керовані авіабомби. Це вперше, в принципі, до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше від початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами», — сказав очільник Миколаївської ОВА.

Раніше в моніторингових каналах з’явилася інформація, що російська армія вперше могла вдарити по Миколаєву модернізованим далекобійним КАБом з дальністю понад 150 км.

Дата публікації
Кількість переглядів
631
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie