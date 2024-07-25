РФ вперше застосувала надзвичайно потужну бомбу по Куп’янськ-Вузловому: в ОВА попередили харків'ян

В ОВА не виключають, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову.

Вранці 25 липня окупаційна армія вперше застосувала ФАБ-1500 по Куп’янськ-Вузловому Харківської області. Внаслідок авіаудару був поранений 52-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Це - надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження. Дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, запускає літак Су-34, як й інші керовані авіабомби. Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову", - йдеться у його дописі.

Посадовець додав, що наразі 41 родину із дітьми вивезли в безпечні місця з Борівської селищної ТГ, 43 з Вовчанської міської ТГ та 20 родин із дітьми з Кіндрашівської громади.

"Всього — 104 дитини з батьками. Плануємо завершити евакуацію з цих населених пунктів протягом 60 днів. За нашими даними, на цих територіях можуть перебувати ще 186 дітей. Загалом евакуація триває із 38 населених пунктів п'яти районів Харківщини: Харківського, Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського, Чугуївського", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, у ЗСУ відповіли, чи є загроза окупації Харкова.

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