РФ вшосте за останні два місяці атакувала ТЕС ДТЕК

Росіяни хочуть влаштувати тотальний блекаут в Україні / © Associated Press

Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Про це повідомили у компанії.

«Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів. Це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці», — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.

Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади — енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

