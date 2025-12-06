- Дата публікації
РФ вшосте за останні два місяці атакувала ТЕС ДТЕК
На ТЕС пошкоджено обладнання, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.
Про це повідомили у компанії.
«Серйозно пошкоджене обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілів. Це вже шоста атака на ТЕС компанії за останні два місяці», — зазначили у ДТЕК.
Нагадаємо, російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.
Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
На ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у шести регіонах: Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади — енергетики відновлюють мережі й намагаються якнайшвидше повернути світло всім абонентам.
