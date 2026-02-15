РФ всю ніч тероризувала Одесу - що відомо

Одеса пережила атаку / © Associated Press

Сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали Одесу — під прицілом перебувала інфраструктура.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«Майже всю в нашому місті триває повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.

В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували наслідки.

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Раніше повідомляялося, що у Запоріжжі удару завдав ворожий безпілотник типу «Шахед». У результаті влучання було пошкоджено приватний будинок і виникла пожежа. За останніми даними, троє постраждалих.