РФ всю ніч тероризувала Одесу - що відомо
В Одесі майже всю ніч лунала повітряна тривога. За даними місцево\ влади, минулося без жертв та постражадлих.
Сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали Одесу — під прицілом перебувала інфраструктура.
Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«Майже всю в нашому місті триває повітряна тривога. Ворог цілив по інфраструктурі. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.
В одному з районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Комунальні служби вже ліквідували наслідки.
Раніше повідомляялося, що у Запоріжжі удару завдав ворожий безпілотник типу «Шахед». У результаті влучання було пошкоджено приватний будинок і виникла пожежа. За останніми даними, троє постраждалих.