РФ встановила божевільний антирекорд: Зеленський відреагував на нічну атаку

Вночі проти 21 серпня російська армія атакувала ракетами і безпілотниками підприємства цивільної інфраструктури та житлові будинки. Значну частину повітряних цілей вдалось збити. Зокрема, під ворожим обстрілом опинилося Закарпаття.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях. Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті”, - повідомив український лідер.

Він наголосив, що однією з цілей росіян стало цивільне підприємство, яке виробляло кавомашини. У це підприємство інвестував американський бізнес.

“Росіянам теж мішень. Дуже показово”, - додав Зеленський.

Загалом вночі проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Рятувальники, додав Зеленський, працюють в багатьох областях – від Запорізької до Волинської.

“Цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вночі під час атаки ворог випустив 614 дронів і ракет по Україні. Зокрема, чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» та одну ракету невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони знешкодили 577 повітряних цілей ворога.

Через комбінований нічний удар РФ є наслідки на Львівщині, Рівненщині, Волині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Черкащині тощо. Зокрема, у Львові загинула одна людина.

Через масовану комбіновану атаку на Україну сусідня Польща підіймала свою авіацію. Польські військові наголосили, що у зв'язку з дальніми авіаударами Росії по Україні були задіяні всі необхідні процедури.

