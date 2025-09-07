РФ встановила рекорд: скільки ракет та "Шахедів" випустила вночі по Україні

Україна здригалася від вибухів / © Associated Press

У ніч проти 7 вересня Україна пережила потужну повітряну атаку, яку влаштувала РФ.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

«Противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування», — йдеться у повідомленні.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу:

805 ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське, Чауда

9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

747 ворожих БпЛА типу “Shahed” і дронів-імітаторів різних типів

4 крилаті ракети “Іскандер-К”

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Уночі, 7 вересня, Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на територію України від початку повномасштабної війни. Найсильніше постраждали Київ, Кривий Ріг, Одеса та Сумщина. У Святошинському районі Києва внаслідок загинуло двоє людей.

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що будівля Кабміну пошкоджена.