РФ втрачає позиції біля Синьківки, але тисне на Покровськ: деталі від експерта

© ТСН

Реклама

Ситуація біля Синьківки залишається напруженою, однак Сили оборони змогли відтіснити російські підрозділи північніше від Куп’янська. Наразі там триває зачистка окремих позицій противника.

Про це повідомив військовий журналіст Владислав Селезньов в ефірі «КИЇВ24».

За його словами, Синьківка є стратегічно важливим населеним пунктом, який фактично відкриває або закриває шлях до Куп’янська.

Реклама

«Синьківка — це ключ до Куп’янська. Якщо цей ключ у нашій кишені, то плани й наміри ворога щодо встановлення контролю над цими територіями стають марними», — зазначив Селезньов.

Він додав, що українські підрозділи змогли серйозно відкинути противника з позицій, розташованих північніше Куп’янська, що суттєво ускладнює подальше просування армії РФ на цьому напрямку.

Водночас, за словами військового журналіста, російські війська змушені перерозподіляти свої ресурси через активні бойові дії на інших ділянках фронту. Зокрема, значну кількість сил та засобів противник наразі спрямовує на Покровський напрямок.

«Покровськ нині відтягує на себе серйозний ресурс російської армії», — підкреслив Селезньов.

Реклама

Експерт наголосив, що така ситуація створює додаткові можливості для Сил оборони України стримувати ворога та зривати його наступальні плани одразу на кількох напрямках.

Як повідомляли аналітики DeepState повідомили про ситуацію на фронті.

Зафіксовано просування окупантів біля населених пунктів Синельникове та Цегельне. Також критична ситуація склалася у селищі Вільча, куди активно заходять російські штурмові групи. Зона, яка раніше вважалася «сірою», стрімко розширюється.