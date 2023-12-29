РФ втратила домінування в Чорному морі після посилення українських атак - Bloomberg

Росія базує свій Чорноморський флот у Криму протягом 240 років. Тепер президент Володимир Путін ризикує втратити флагманський військово-морський центр, оскільки Україна посилює атаки на окупованому півострові.

Про це пише Bloomberg.

Напади змусили Росію відвести свої кораблі далі від небезпеки, майже через десять років після того, як Путін анексував Крим з метою збереження присутності там флоту, оскільки Київ наближався до США та Європи.

Україна вигнала флот з Криму

"Жоден кримський порт більше не є безпечним для російських військових кораблів", — заявив директор московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

"Україна "фактично вигнала флот з Криму". Росія завдає ударів по українських містах через кілька днів після удару військового корабля в Криму", - сказав він.

Остання атака крилатою ракетою завдала шкоди великому російському десантному кораблю у східному кримському порту Феодосія у вівторок. Загалом Росія втратила щонайменше 20 суден, включаючи військові кораблі, підводний човен і десантний катер, відколи Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, згідно з даними Збройних сил України та незалежними оцінками розвідувального видання Oryx з відкритими джерелами.

Прорив у Криму дає Україні хороші новини після того, як її довгоочікуваний контрнаступ на суші не зміг витіснити російські війська з окупованої території на сході та півдні країни.

Атаки посилили тиск на російську оборону на півострові, а також на лінії постачання її військ на окупованому півдні України, вони, ймовірно, матимуть обмежений вплив на розвиток бойових дій, бо бої на суші здебільшого зайшли в глухий кут.

Проте успіхи України на морі тим більше помітні, що у неї немає власних військових кораблів. Натомість він кидає виклик морській перевазі Росії, використовуючи ракети та безпілотні морські безпілотники.

Українські атаки змусили Росію прийняти "більш постійну схему базування вздовж східного узбережжя Чорного моря, оскільки вона переміщує активи з Криму", – йдеться у звіті Вашингтонського інституту вивчення війни.

Україна зламала спроби Кремля заблокувати експорт

Поставлення британських крилатих ракет Storm Shadow і французьких Scalp допомогли Україні схилити терези на свою користь, дозволивши їй ухилятися від протиповітряної оборони для нанесення точних ударів по російських цілях.

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Рейди виявилися настільки ефективними, що допомогли Україні зламати спроби Кремля заблокувати експорт зерна через Чорне море після того, як Москва в липні відмовилася від угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка забезпечувала безпечний прохід для кораблів. З серпня Україна переправила через прохід 10 млн тонн товарів, переважно зерна.

Російський флот не в змозі діяти

"Російський флот "більше не в змозі діяти в західній частині Чорного моря", - заявив президент України Володимир Зеленський 24 жовтня, назвавши це "історичним досягненням" для своєї країни. "Хоча українські сили ще не встановили повний вогневий контроль над Кримом і його водами - це лише питання часу", - сказав він.

Найбільш резонансною втратою стало затоплення флагманського російського ракетного крейсера "Москва" у квітні минулого року. Україна заявила, що її ракети "Нептун" атакували корабель, який затонув після спалаху пожежі. Росія тоді стверджувала, що судно затонуло під час шторму, хоча відео в соціальних мережах суперечило цьому поясненню.

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Міст через Керченську протоку, що з’єднує Росію з Кримом і використовується для поповнення зброї Москви, був атакований двічі, у жовтні минулого року та в липні. У вересні Україна вдарила по ще одній верфі на західному узбережжі Криму, постраждавши два кораблі ВМС.

У вересні вона обстріляла крилатими ракетами штаб Чорноморського флоту Росії в кримському Севастополі, завдавши значної шкоди та змусивши Росію передислокувати судна в інші порти, включаючи Феодосію та Новоросійськ.

Кремль не втратив значення удару по Феодосії, який за кілька годин повідомив, що міністр оборони Сергій Шойгу повідомив Путіна про пошкодження десантного корабля. Напад стався через день після того, як Путін відвідав церемонію підняття прапора трьох нових військових суден у Санкт-Петербурзі в рамках кораблебудівної програми, яка, за його словами, спрямована на «фундаментальне підвищення військово-морської потужності Росії у всіх стратегічних областях».

Росія не коментувала місцезнаходження свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після удару по штабу.

Нагадаємо, кораблі прибрали із бухти через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту.

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