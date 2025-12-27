ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

РФ ввечері 27 грудня знову атакувала Одесу: дрон впав на будинок (відео)

В Одесі ворожий дрон пошкодив житловий будинок, триває ліквідація пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Одесі 27 грудня

Удар по Одесі 27 грудня / © Facebook / Сергій Лисак

Увечері 27 грудня російський дрон влучив у житловий будинок у Приморському районі Одеси.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, унаслідок падіння ударного БпЛА виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна. На місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформація про постраждалих перевіряється.

Тим часом у Мережі публікують перші кадри після ворожої атаки.

Нагадаємо, що останні пів місяця Одеса перебуває під безпрецедентним тиском з боку окупантів, і ситуація не покращується.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie