РФ ввечері 27 грудня знову атакувала Одесу: дрон впав на будинок (відео)

Увечері 27 грудня російський дрон влучив у житловий будинок у Приморському районі Одеси.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, унаслідок падіння ударного БпЛА виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна. На місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформація про постраждалих перевіряється.

Тим часом у Мережі публікують перші кадри після ворожої атаки.

Нагадаємо, що останні пів місяця Одеса перебуває під безпрецедентним тиском з боку окупантів, і ситуація не покращується.