РФ вводить резерви на Сумщину і має просування: аналітики ISW про успіхи ворога

Наступ РФ. / © ТСН

Реклама

Війська агресорки Росії нещодавно мали успіх на півночі Сумської області. Зокрема, загарбники просунулися в центр Олексіївки та на південний захід від Юнаківки.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники посилаються на геолокаційні відеозаписи за 11 серпня. Саме вони свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися в центрі Олексіївки (на північ від міста Суми) та на південний захід від Юнаківки (на північний схід від Сум).

Реклама

Американські аналітики приводять дані від українського військового оглядача Костянтина Машовця. Він поінформував, що підрозділи російського 1443-го мотострілецького полку відкинули українські війська від Новомиколаївки (на північ від міста Суми), але не змогли просунутися між Олексіївкою та Варачиним.

З його слів, військове командування РФ почало вводити підрозділи 234-го повітряно-десантного полку, які перебували в резерві поблизу Юнаківки. Тим часом так звані російські військові блогери повідомляють, що їхнє військове командування розгорнуло додаткові підрозділи на північ від Андріївки. Втім, вони мають проблеми зі зв'язком та злагодженістю.

Нагадаємо, раніше новий командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол розповів про "сюрпризи" для росіян на Сумщині. З його слів, зараз у Сумській області та на російській Курщині наразі ситуація частково стабілізована. Нині на цих напрямках ведеться активна робота.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошує, що ЗСУ мають успіх на Сумському напрямку. Сили оборони, хоч і поступово, але звільняють захоплену ворогом територію.

Реклама