РФ вигадала "загибель" українського військового в ОАЕ: як викрили брехню

РФ використала ШІ, щоб "омолодити" загиблого волинського героя для фейку про ОАЕ

Російська пропаганда вигадала фейк про загибель українського військового на Близькому Сході, в ОАЕ.

На цинічну брехню окупантів звернув увагу Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти використали реальне фото українського захисника з Волині Миколи Сищика, який загинув у бою за Україну в липні 2024 року на Донеччині.

«За допомогою штучного інтелекту ворог „омолодив“ обличчя загиблого військового та змінив ім’я, намагаючись видати його за жертву удару в ОАЕ», — зазначили у Центрі.

Там пояснили, що мета подібних фейків — дискредитація міжнародної співпраці України шляхом створення ілюзії «марних втрат».

Хто такий Микола Сищик

Як зазначає Луцька міська рада, молодший сержант Микола Сищик 1981 року народження загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області 18 липня 2024 року.

Миколі Сищику було 43 роки. У війську він служив на посаді навідника механізованого відділення.

Фейк з нібито ударом Ірану по українцях в ОАЕ

Нагадаємо, 28 березня Іран заявив, що нібито знищив склад протидронних систем з українцями в Дубаї, де перебував 21 українець.

Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що ця заява іранського режиму — суцільна брехня, на кшталт російських інформаційних «вкидів».

Згодом президент Зеленський особисто спростував інформацію про нібито удар по українським складу протидронових систем в Дубаї.

Раніше Зеленський заявляв, що українські експерти вже кілька тижнів працюють за кордоном та посилюють систему захисту в Об’єднаних Арабських Еміратах.