РФ вигадала "загибель" українського військового в ОАЕ: як викрили брехню
Центр протидії дезінформації викрив фейк, у якому фото полеглого на Донеччині волинянина Миколи Сищика «омолодили» за допомогою ШІ та видали за жертву удару Ірану в ОАЕ.
Російська пропаганда вигадала фейк про загибель українського військового на Близькому Сході, в ОАЕ.
На цинічну брехню окупантів звернув увагу Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти використали реальне фото українського захисника з Волині Миколи Сищика, який загинув у бою за Україну в липні 2024 року на Донеччині.
«За допомогою штучного інтелекту ворог „омолодив“ обличчя загиблого військового та змінив ім’я, намагаючись видати його за жертву удару в ОАЕ», — зазначили у Центрі.
Там пояснили, що мета подібних фейків — дискредитація міжнародної співпраці України шляхом створення ілюзії «марних втрат».
Хто такий Микола Сищик
Як зазначає Луцька міська рада, молодший сержант Микола Сищик 1981 року народження загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області 18 липня 2024 року.
Миколі Сищику було 43 роки. У війську він служив на посаді навідника механізованого відділення.
Фейк з нібито ударом Ірану по українцях в ОАЕ
Нагадаємо, 28 березня Іран заявив, що нібито знищив склад протидронних систем з українцями в Дубаї, де перебував 21 українець.
Речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що ця заява іранського режиму — суцільна брехня, на кшталт російських інформаційних «вкидів».
Згодом президент Зеленський особисто спростував інформацію про нібито удар по українським складу протидронових систем в Дубаї.
Раніше Зеленський заявляв, що українські експерти вже кілька тижнів працюють за кордоном та посилюють систему захисту в Об’єднаних Арабських Еміратах.