РФ виконала план комплектування своєї армії на 100%: Сирський про сили ворога

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Росія виконала план комплектування своєї армії на 100%. За останні пів року чисельність угруповання росіян в Україні коливається на рівні 710–711 тисяч.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю «24 каналу».

За його інформацією, росіяни створили значну кількість спеціалізованих батальйонів, полків, бригад і продовжують набувати більше спроможностей.

«Ми можемо констатувати те, що декларує сам ворог: що він виконав план комплектування своїх збройних сил на 100%. За планом це була мобілізація 406 тисяч осіб», — каже головком ЗСУ.

Які втрати Росії на фронті

Водночас втрати РФ становили понад 410 тисяч.

Сирський зауважив, що якщо в перші місяці 2025 року спостерігалося щомісячне збільшення угруповання російських військ приблизно на 7–9 тисяч, то за останні пів року чисельність угруповання коливається на рівні 710–711 тисяч.

«Це свідчить про те, що навіть реалізація всіх їхніх (мобілізаційних — Ред.) планів не дає їм збільшити кількість війська», — пояснив він.

Генерал прокоментував, що російські «воєнкори» підрахували, скільки за попередні роки мобілізували людей і скільки підписали контракти до армії РФ. У них вийшла розбіжність приблизно в півтора мільйона між тими, які були заявлені як залучені до війська, і залишковими 700 тисячами. Сирський пояснив, чи справді ця кількість незворотних втрат у ворога реальна.

«Так, це реальні втрати. Про це свідчить те, що ворог планував цього року сформувати 14 нових дивізій. Сформувати вдалося лише 7: 2 дивізії морської піхоти складаються лише з 1 полку. Формування інших 7 бригад перенесли на наступний рік. Причина в тому, що вони були змушені брати особовий склад цих дивізій і комплектувати його в бойові частини. Це і є підтвердженням того, що у них справді проблеми з набором людей», — стверджує головком ЗСУ.

Яке співвідношення втрат

За словами головнокомандувача ЗСУ, щоденні втрати ворога — в середньому 1000–1100 осіб. Він стверджує, що росіяни втрачають приблизно вшестеро більше вбитими, ніж українці.

