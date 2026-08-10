Вадим Скібіцький

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Російські окупаційні війська нарощують темпи виготовлення окремих видів ракетного озброєння та суттєво збільшують частоту обстрілів території України. Станом на початок серпня ворог уже достроково виконав річні плани виробництва щодо деяких засобів ураження.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

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За словами представника ГУР, липневі показники застосування крилатих ракет Х-101, «Калібр» та Х-32 стали другими за величиною з початку року — 153 одиниці (більше було лише у лютому — 157). Водночас запуск балістичних та гіперзвукових ракет («Іскандер-М», РМ-48У з С-400 та «Циркон») досяг абсолютного максимуму 2024 року — у липні ворог випустив 198 таких ракет.

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Військова розвідка зазначає, що така динаміка є результатом тривалої підготовки та постійного нарощування виготовлення зброї. Зростання інтенсивності ударів фіксується ще з квітня: якщо тоді було випущено 61 балістичну ракету, то в травні — 107, а в червні — 134.

Зміна тактики та перевиконання планів

Вадим Скібіцький підкреслив, що інтервали між атаками скоротилися: якщо раніше ворог завдавав ударів раз на 10 днів або тиждень, то зараз обстріли відбуваються значно частіше. Це прямо залежить від обсягів виробництва.

Документальні дані ГУР свідчать про те, що Москва перераховує кошти та робить ставку на ті типи озброєння, які показують ефективність і для яких є необхідна компонентна база:

Ракети «Циркон»: станом на 3 серпня виготовлено 33 одиниці, що відповідає всьому річному плану за державним оборонним замовленням РФ.

Ракети «Онікс»: на 3 серпня виготовлено 60 одиниць, що також повністю закриває річну норму ворога.

«Якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей — вони збільшують їхнє виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі», — резюмував заступник начальника ГУР.

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Нагадаємо, на тлі гострого дефіциту американських ракет PAC-3 Україна могла б модернізувати радянські комплекси С-300, зазначив військовий експерт Іван Тимочко. Він наголосив, що це не замінить високі технології Patriot, але дозволить суттєво підсилити протиповітряну оборону та перехоплювати частину балістичних ракет.

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