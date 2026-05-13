РФ використала Білорусь і Молдову для атаки дронами по Україні: скільки знищила ППО

Росія 13 травня здійснила одну з наймасштабніших атак безпілотниками по території України від початку повномасштабної війни. За добу окупанти випустили понад 890 дронів різних типів, основний удар був спрямований на західні регіони країни.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, у період від 08:00 до 18:30 ворог атакував 753 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами «Пародія». З урахуванням нічної атаки загальна кількість ворожих БпЛА за добу сягнула 892.

Особливістю масованого удару стало те, що російські війська знову використовували території Білорусі та Молдови для прольоту дронів у напрямку України.

«Основний напрямок удару — західні регіони країни! Особливість атаки — противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України», — йдеться у повідомленні.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Станом на 18:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 710 ворожих дронів майже в усіх регіонах України.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння уламків збитих безпілотників на 26 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а частина ворожих дронів досі перебуває у повітряному просторі України.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 13 травня РФ завдала масованої атаки по низці областей України, зокрема, Рівненщині, Волині, Житомирщині, Київщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині і Закарпаттю. А в Івано-Франківську зафіксовано влучання у житловий сектор під час чергової повітряної атаки.

Також БпЛА РФ атакували промисловість Одеси та енергооб’єкти Полтави, залишивши тисячі людей без світла. У Харкові та Херсоні тривають розбирання завалів після влучань у житлові квартали.

