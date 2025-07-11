РФ випробовує нову тактику під час атак дронів: CNN про смертельні удари по Києву

Атака РФ 10 липня / © Associated Press

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Вночі проти 10 липня сотні російських безпілотників, що летіли з усіх напрямків, атакували Київ. Цей черговий масштабний удар дронів ознаменував собою серйозну зміну в тактиці повітряних ударів Росії.

Про це йдеться у матеріалі СNN.

РФ останніми тижнями посилила свої повітряні атаки проти України. Втім, напад минулої ночі, схоже, ознаменував зміну підходу Москви. Так, БпЛА літали на різних висотах і атакували з усіх напрямків — деякі дрони спочатку облітали столицю, а потім різко змінили напрямок і помчали назад до Києва.

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“Раніше Київ зазнавав атак з кількох напрямків, коли російські безпілотники намагалися обійти протиповітряну оборону міста. Під час атаки в четвер БпЛА одночасно полетіли в бік міста, фактично оточивши Київ перед атакою. Це ще більше ускладнило охорону неба над столицею для напруженої української ППО”, - йдеться у статті.

Зазначається, що Повітряні сили збили або вивели з ладу 382 з 415 повітряних цілей, випущених тієї ночі. У СNN наголошують, що це приголомшливий успіх з огляду на масштаб атаки - “особливо враховуючи обмежений доступ України до систем протиповітряної оборони”.

Масовані повітряні атаки стали новою нормою для українських мирних жителів. Росія посилила свої повітряні атаки на українські міста. Таким чином зусилля щодо досягнення припинення вогню значною мірою зайшли в глухий кут. Навіть президент США Дональд Трамп дедалі більше розчарований російським “фюрером” Володимиром Путіним.

“Удари Росії останніми днями додали нової актуальності питанням щодо зобов'язання Вашингтона захищати Україну, оскільки адміністрація Трампа пообіцяла надіслати Києву додаткову оборонну зброю. Це є очевидним поверненням до попередньої політики”, - наголошують у статті.

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Тим часом український президент Володимир Зеленський заявив: було “так багато спроб досягти миру та припинення вогню, але Росія все відкидає”. Водночас, каже він, всі сигнали вказують на те, що США відновлять свою допомогу Україні.

Нагадаємо, вночі 10 липня РФ здійснила потужний удар по Києву. Кількість постраждалих від атаки зросла до 23 осіб. Загинули дві людини. Зокрема, 22-річна працівниця поліції.

Через масований обстріл у восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торговельна, транспортна інфраструктура. Загинули дві людини.

Авіаційний експерт Богдан Долінце наголосив, що тієї ночі дрони зграями летіли на Київ фактично з усіх напрямків майже одночасно. Це ускладнювало можливості їхнього виявлення та знешкодження. Значна частина «Шахедів» була з термобаричними припасами, які призводять до руйнувань.

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Дата публікації 08:48, 10.07.25 Кількість переглядів 99 Житель Києва поділився пережитим під час атаки 10 липня