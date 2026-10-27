РФ випустила 16 балістичних ракет: Зеленський розкрив деталі масованої атаки на Київ та інші регіони

Руйнування в Києві внаслідок російської атаки у ніч проти 27 жовтня / © ДСНС

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної масованої атаки окупанти випустили по Україні 16 балістичних ракет і понад 280 дронів. Внаслідок удару по капмусу університету в Києві кількість постраждалих зросла до 12-ти.

Про це глава держави написав у Мережі.

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«До 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, пʼять із них — студенти та співробітники університету», — йдеться у заяві Зеленського.

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Він повідомив, що під час роботи екстрених служб після першої атаки російські війська завдали повторного удару балістичними ракетами.

За словами президента, загалом у ніч проти 27 жовтня Росія застосувала 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Зеленський зазначив, що внаслідок атаки є загиблі та влучання в Києві, зокрема по Південному мосту.

«Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики», — акцентував глава держави.

Він також повідомив про удари по Київській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Херсонській та Чернівецькій областях. Президент наголосив, що основними цілями ворожих атак у більшості випадків є енергетика, логістика та цивільна міська інфраструктура.

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«Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для „петріотів“ та „насамсів“, які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка — це нове російське влучання в той чи інший об’єкт», — зазначив Зеленський.

Він додав, що російські удари відбуваються щодня, а РФ продовжує здійснювати нові ескалаційні кроки. На думку президента, для зміни ситуації необхідні посилення тиску на Росію та реальна підтримка України.

Глава держави подякував усім, хто підтримує захист України та розуміє важливість своєчасного надходження пакетів допомоги.

Нічна атака на Київ 27 жовтня — що відомо

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня і протягом ночі російські окупанти здійснили дві хвилі балістичних ударів по Києву. Внаслідок атаки у шести районах міста пошкоджені житлові будинки, лікарні, станція метро, бізнес-центр та інфраструктура. Загинула 46-річна жінка, ще 14 людей отримали поранення, зокрема двоє медиків.

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Пошкоджено Південний міст і та інфраструктуру метро. Рух мостом перекрито в обох напрямках. На «зеленій лінії» метро рух поїздів наразі обмежений і працює між станціями «Сирець» — «Видубичі».

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