- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4417
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ випустила 300 дронів і 70 ракет: Зеленський про наслідки удару (фото, відео)
Зеленський прокоментував масований удар РФ і заявив, що мовчання Америки лише заохочує Путіна.
Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки масованого російського удару сьогодні вночі, 25 травня.
Про це глава держави написав у соцмережах.
За його словами, сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.
За цю ніч росіяни випустили майже 300 ударних безпілотників, більшість — «шахеди». Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.
«Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти», — йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що кожен такий терористичний російський удар — це достатня причина для нових санкцій проти Росії.
«Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення — рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни», — закликав Зеленський.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами.