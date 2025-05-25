РФ випустила 300 дронів і 70 ракет: Зеленський про наслідки удару (фото, відео)

Удар по Київщині 25 травня / © ДСНС

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Президент Володимир Зеленський розповів про наслідки масованого російського удару сьогодні вночі, 25 травня.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За його словами, сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.

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За цю ніч росіяни випустили майже 300 ударних безпілотників, більшість — «шахеди». Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

«Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти», — йдеться в повідомленні.

Пошкоджений гуртожиток / © Офіс Генерального прокурора

Президент наголосив, що кожен такий терористичний російський удар — це достатня причина для нових санкцій проти Росії.

Удар по Києву 25 травня / © Київська міська прокуратура

«Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення — рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни», — закликав Зеленський.

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Дата публікації 10:34, 25.05.25 Кількість переглядів 55 РФ завдала масованого удару по Україні: Зеленський показав наслідки

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.