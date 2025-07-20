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РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 20 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
На жаль, Запоріжжя атакують не лише дронами.
БпЛА на сході Харківщини - курсом на захід!
Запоріжжя - в районі та над містом в повітряному просторі група БпЛА!
Швидкісна на Запоріжжя!
БпЛА на сході Харківщини - в районі Савинців та Ізюма!
Чергова швидкісна ціль на Запоріжжя, перебувайте в укриттях!
Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.