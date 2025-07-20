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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
280
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1 хв

РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 20 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

На жаль, Запоріжжя атакують не лише дронами.

  • БпЛА на сході Харківщини - курсом на  захід!

  • Запоріжжя - в районі та над містом в повітряному просторі група БпЛА!

  • Швидкісна на Запоріжжя!

  • БпЛА на сході Харківщини - в районі Савинців та Ізюма!

Чергова швидкісна ціль на Запоріжжя, перебувайте в укриттях!

Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

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