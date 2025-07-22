РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

БпЛА на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс Харківщина

БпЛА на Дніпропетровщині , курс південно-східний/південний

Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря ➡️ у напрямку Миколаївської, Одеської областей.

БпЛА на сході Дніпропетровщиніи, курс північно-західний

Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.

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