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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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51
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РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 22 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • БпЛА на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс Харківщина

  • БпЛА на  Дніпропетровщині , курс південно-східний/південний

  • Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря ➡️ у напрямку Миколаївської, Одеської областей.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщиніи, курс північно-західний

Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.

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