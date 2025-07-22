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РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 22 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
БпЛА на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс Харківщина
БпЛА на Дніпропетровщині , курс південно-східний/південний
Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря ➡️ у напрямку Миколаївської, Одеської областей.
БпЛА на сході Дніпропетровщиніи, курс північно-західний
Нагадаємо, що раніше армія РФ також масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.