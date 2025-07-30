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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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25
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РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 30 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс - північний;

2. БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

3. БпЛА на Сумщині північніше н.п. Терни, курс - південний.

4. БпЛА на північному  заході Харківщини, курс - південно-західний.

  • Київська область (Вишгородський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

  • Харків - БпЛА у напрямку міста зі сходу.

  • БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний. 

    Павлоград/район - перебувайте в укриттях!

  • БпЛА на Павлоград зі сходу та заходу!

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.

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