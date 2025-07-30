- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 30 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
1. БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс - північний;
2. БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
3. БпЛА на Сумщині північніше н.п. Терни, курс - південний.
4. БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-західний.
Київська область (Вишгородський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Харків - БпЛА у напрямку міста зі сходу.
БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний.
Павлоград/район - перебувайте в укриттях!
БпЛА на Павлоград зі сходу та заходу!
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.