ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 25 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Ударні БпЛА на півночі  Чернігівщини, курс південно-західний

  • БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини.

  • Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський р-н).

ЗСУ прорвалися в тил окупантів під Покровськом: у російських "воєнкорів" паніка

У Мережі з’явилося відео, на якому двоє російських окупантів відверто розповіли про «дуже тяжку ситуацію».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie