- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 25 серпня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний
БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини.
Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський р-н).
ЗСУ прорвалися в тил окупантів під Покровськом: у російських "воєнкорів" паніка
У Мережі з’явилося відео, на якому двоє російських окупантів відверто розповіли про «дуже тяжку ситуацію».