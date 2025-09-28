- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 28 вересня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
На Херсонщині ворожі БпЛА, курсом на Миколаївщину.
БпЛА в акваторії Чорного моря та в районі Сарата на Одещині.
БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину.
Ворожі БпЛА продовжують рух в напрямку громади Маяки на Одещині.
В напрямку Запоріжжя ударний БпЛА.
БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південь.
БпЛА на заході Харківщини - курсом на захід.
БпЛА на Дніпропетровщині - в напрямку Донеччини.
БпЛА на півдні Чернігівщини - на Київщину.
На Херсонщині та Миколаївщині ворожі безпілотники, курсом на північно-західний напрямок. Частина БпЛА через Новий Буг наближаються до Кіровоградщини.
Броварський район Київщини, Кропивницький район Кіровоградської області загроза застосування БпЛА.
Ударні БпЛА в Білгород-Дністровському, перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали зафіксували виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: можливий ракетний удар по Україні