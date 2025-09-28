ТСН у соціальних мережах

РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Дрони

Дрони / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 28 вересня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • На Херсонщині ворожі БпЛА, курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА в акваторії Чорного моря та в районі Сарата на Одещині.

  • БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину.

  • Ворожі БпЛА продовжують рух в напрямку громади Маяки на Одещині.

  • В напрямку Запоріжжя ударний БпЛА.

  • БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південь.

  • БпЛА на заході Харківщини - курсом на захід.

  • БпЛА на Дніпропетровщині - в напрямку Донеччини.

  • БпЛА на півдні Чернігівщини - на Київщину.

  • На Херсонщині та Миколаївщині ворожі безпілотники, курсом на північно-західний напрямок. Частина БпЛА через Новий Буг наближаються до Кіровоградщини.

  • Броварський район Київщини, Кропивницький район Кіровоградської області загроза застосування БпЛА.

  • Ударні БпЛА в Білгород-Дністровському, перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали зафіксували виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: можливий ракетний удар по Україні

