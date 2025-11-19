ТСН у соціальних мережах

РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 19 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.

  • БпЛА на Київщині (Білоцерківський район), курсом на Житомирщину.

  • БпЛА в північній та східній частинах Вінниччини, курс західний.

  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний.

  • Групи БпЛА з Кіровоградщини, курсом на Вінниччину.

  • БпЛА з Одещини, курсом на Вінниччину.

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.

  • БпЛА на півночі Волинської області, курс південний/південно-західний.

