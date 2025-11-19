- Дата публікації
- Укрaїнa
РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 19 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
БпЛА на Київщині (Білоцерківський район), курсом на Житомирщину.
БпЛА в північній та східній частинах Вінниччини, курс західний.
БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний.
Групи БпЛА з Кіровоградщини, курсом на Вінниччину.
БпЛА з Одещини, курсом на Вінниччину.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА з Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину.
БпЛА на півночі Волинської області, курс південний/південно-західний.